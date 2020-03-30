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ADANA Kozan'da başıboş köpekler oğlakları telef etti

Kozan'da başıboş köpekler oğlakları telef ettiADANA'nın Kozan ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, 11 oğlağı telef etti.

30.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:54
Kozan 'da başıboş köpekler oğlakları telef etti
ADANA'nın Kozan ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, 11 oğlağı telef etti. Hayvanların sahibi Ahmet Akkurt, gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kalan sürü halindeki başıboş köpekler, Ahmet Akkurt'un ağılındaki 11 oğlağı telef etti. Daha önce de benzer durumların yaşandığını belirten Akkurt, başvurularına rağmen yetkililerin önlem almadığını savundu. Akkurt, "Aç kaldıkları için mecbur saldırıyorlar. Tüfeğim var ama müdahale etmiyorum. Hayvan severlerden de yardım bekliyorum. Zararım en az 2 bin TL. Buralar başıboş köpeklerden geçilmiyor. Bugün oğlaklar oldu, yarın çocuklarımıza zarar verir diye korkuyorum" dedi.
Akkurt'un eşi İlknur Akkurt ise daha önce okul çevresinde başıboş köpekler için şikayette bulunduklarını, ancak yetkililerin bir çözüm üretmediğini kaydetti. ADANA Kozan’da başıboş köpekler oğlakları telef etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kozan, Güncel

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ADANA Kozan'da başıboş köpekler oğlakları telef etti
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