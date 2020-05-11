Haber, Son Dakika, Haberler

ADANA-Kozan'da berberler tıraşa başladı

Kozan'da berberler tıraşa başladıADANA'nın Kozan ilçesinde berberler ve kuaförler iş başı yaptı.

11.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:11
Kozan'da berberler tıraşa başladı
ADANA'nın Kozan ilçesinde berberler ve kuaförler iş başı yaptı.
Dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler kapsamında kapatılan berber ve kuaför salonları bugün açıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde de günler öncesinden randevularını alan vatandaşlar sabah saatlerinde tıraş olmak için berberlere gitti.
Salgına karşı gerekli tedbirleri alarak 50 günün ardından dükkanının kapılarını açan berber Abdullah Bölükbaşı, Devlet yetkilileri aldığı kararla yeniden açtık. İftara kadar açığız. İnşallah şu sıkıntılı günler geçer bizde normal hayata döneriz. Tedbiri elden bırakmamak lazım herkese sağlıklı günler dileriz diye konuştu.
Tıraş olmaya gelen Abdullah Çetin de yaklaşık 2 aydır tıraş olamadığını belirterek, kararı sevinçle karşıladığını söyledi.
BERBERLER GÜNÜ İLAN ETTİ
Kozan Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Zahide Azgın ise 11 Mayıs gününü Berberler ve Kuaförler Günü olarak kabul ettiklerini vurgulayarak Bugün itibarıyla üyelerimiz faaliyete başladı. 3 koltuğun olduğu berber ve kuaförlerde 2 koltukla, 2 koltuğun olduğu işyerlerinde 1 koltukla faaliyet devam edilecek dedi. ADANA-Kozan’da berberler tıraşa başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Kuaför, Adana, Kozan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan’ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Haber
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Haberler››Güncel››ADANA-Kozan'da berberler tıraşa başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:10: Ankara'da AVM'ler açılmaya başladı - Haber 16:10: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ilk gün hareketliliği - Haber 16:10: Marmaris'te seyir halindeki otomobil yandı - Haber 16:10: Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan YPG/PKK-ENKS görüşmelerine tepki - Haber 16:10: TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz - Haber 15:59: Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz - Haber 15:40: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var - Haber 15:21: Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı - Magazin 15:55: Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı - Magazin 14:27: Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı - Magazin