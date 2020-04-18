Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Kozan'da çiftçiler çalışmaya devam etti

Kozan'da çiftçiler çalışmaya devam ettiADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, portakal bahçelerinde çalışmalara devam etti.

18.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:47
Kozan 'da çiftçiler çalışmaya devam etti
ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, portakal bahçelerinde çalışmalara devam etti.
İlçedeki Tufanlı Mahallesi'nde geçen hafta dikilen portakal fidanları ilaçlandı. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler bahçeleri suladı. Varsaklar Mahallesi'nde ise fıstık ekimine hazırlanan tarlalarda gübreleme yapıldı. Üretimin devam etmesinden dolayı memnun olduklarını belirten çiftçi Selahattin Ulu, ülke ekonomisi için üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Koronavirüs bizi durduramaz" dedi.
Çiftçi Zafer Karaömerlioğlu da "Üretimin devam etmesi içi çalışıyoruz. Bu ortamda fırsatçılara yer vermemek için üretime devam ediyoruz. Hükümetimiz sokağa çıkma yasağı olduğu gün çiftçilere izin verdi. Bizler de hükümetimizin bu çabasını boşa çıkarmamak için çalışıyoruz" diye konuştu.
Fıstık ekimi için gübreleme yapan Soner Çoraklı ise, "Fıstık ekiminin yanında narenciye bahçelerimiz de var. Mısır, buğday ekiyoruz. Devletimiz ve milletimiz için her şeyi yapıyoruz. Üretim, üretim, üretim" şeklinde konuştu.
Çiftçi Abdurahman Bursal da "Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, toprak, üretim, millet ve bizler için üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. ADANA Kozan’da çiftçiler çalışmaya devam etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kozan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Pars’ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Karantinada bunalan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptı Haberler
Karantinada bunalan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu kebapçılarda aldı Haberler
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu kebapçılarda aldı
Yeliz, Ebru’nun vefat eden oğlu için gözyaşlarına boğuldu Haberler
Yeliz, Ebru'nun vefat eden oğlu için gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››ADANA Kozan'da çiftçiler çalışmaya devam etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:30: İsveç'te bir hastaneye "yoğun bakımda ayrımcılık yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Haber 16:29: Mudanya yoluna neşter - Haber 16:28: Mahalle muhtarı, sokak sokak evlere bedava ekmek dağıttı - Haber 16:28: Bismil'de sessizlik hakim - Haber 16:28: İran'da yüz binlerce civcivin itlaf edilmesi infiale yol açtı - Haber 15:47: Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 11:58: Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber