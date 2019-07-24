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ADANA KOZAN'DA KAZA 1'İ ÇOCUK 3 YARALI

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

24.07.2019 15:45
ADANA KOZAN'DA KAZA 1'İ ÇOCUK 3 YARALI
ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Adana - Kozan yolunda meydana geldi. Cumhur Örs(44), yönetimindeki 80 LG 923 plakalı otomobiliyle yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca araç takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Cumhur Örs, eşi Hatice Örs (38) ve kızları Nisanur Örs (7) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine Cankur ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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