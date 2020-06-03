ADANA Kozan'da korkutan yangın

Kozan'da korkutan yangınADANA'nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, büyümeden söndürüldü.

03.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:38
Kozan'da korkutan yangın
ADANA'nın Kozan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak Denli Apartmanı'nın 5'nci katında bulunan Mustafa Uyanık'a ait evde meydana geldi. Apartmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmanın 6'ncı katında yatalak hasta olan bir vatandaş, komşuların desteğiyle indirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. ADANA Kozan’da korkutan yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Uyanık, Kozan, Güncel, Haber

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