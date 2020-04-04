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ADANA Kozan'da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte etti

Kozan'da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte ettiADANA'da, çevre köylerde bulunan 50 çiftçi, traktör ve basınçlı ilaçlama makinesiyle ilçe genelinde dezenfekte çalışması yaptı.

04.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:22

Kozan 'da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte etti

ADANA'da, çevre köylerde bulunan 50 çiftçi, traktör ve basınçlı ilaçlama makinesiyle ilçe genelinde dezenfekte çalışması yaptı.

Kozan ilçesinde, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla koronavirüsle ilgili dezenfekte calışmasına destek veren köylüler, Kozan İsmet Atlı Şehir Stadyumu önünde toplandı. Çiftçiler, Adana Büyükşehir belediyesi ve Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. 50 çiftçi, Hasan Basri Demirci Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Hastane Kavşağı Türk Büyükleri Meydanı'ndan mahallelere kadar tüm cadde ve sokakları dezenfektan ilacı ile ilaçladı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, uygulamaya destek veren tüm çiftçilere teşekkür etti. Kozanlı esnaf Serdal Şahin ise "Böyle bir uygulamayı başlatan ve devam ettiren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Sosyal medyadan çağrıdan bulunan Murat Mercan "Sosyal medyadan böyle bir duyuruda bulunduk, sağ olsun duyarlı çiftçi ağabeylerim kardeşlerim destek verdi hepsinden Allah razı olsun, inşallah bir an önce bu koronavirüs denilen illetten kurtuluruz" diye konuştu.

ADANA Kozan’da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Kozan, Güncel

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ADANA Kozan'da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte etti
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