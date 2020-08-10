ADANA Kozan’da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte etti

Kozan'da köylüler traktörlerle ilçeyi dezenfekte etti

ADANA'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 15 çiftçi, artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle traktör ve basınçlı ilaçlama makineleriyle cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla Kozan İsmet Atlı Şehir Stadyumu önünde toplanan çiftçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. 15 çiftçi traktör ve ilaçlama makinelerine binerek, Hasan Basri Demirci Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Hastane Kavşağı ile Türk Büyükleri Meydanı'ndan mahallelere kadar tüm cadde ve sokakları ilaçladı.

Sosyal medyadan çağrıda bulunan iş adamı Murat Mercan, koronavirüs vakalarının çıktığı ilk günlerde Nisan ayında da böyle bir çalışma yaptıklarını hatırlatarak, Sadece dezenfektan ilacı kullanıyoruz. Hiçbir canlıya zarar vermez ilaçlarımız. İlaçlarımızı Kozan Belediyesi ve büyükşehir belediyesinden aldık. Hepsinden Allah razı olsun, inşallah bir an önce bu koronavirüs denilen illetten kurtuluruz dedi.