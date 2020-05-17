ADANA Kozan'da orman yangını

Kozan'da orman yangınıADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

17.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:38
Kozan'da orman yangını
ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine ihbar üzerine Kozan Orman İşletmesi'ne ait 5 ekip ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. ADANA Kozan’da orman yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Kozan, Güncel, Haber

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