ADANA Kozan'da reklam panosuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kozan
'da reklam panosuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Adana
'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan
mahallesinde reklam panosuna sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı. Turgut Özal
Bulvarı, otogar kavşağında bulunan refüj üzerindeki reklam panosunun alt kısmına kedi yavrusu sıkıştı. Yoldan geçenler tarafından farkedilen kediyi kurtarması için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedi sıkıştığı yerden çıkarıldığı an kaçarak karanlıkta kayboldu.
Kaynak: DHA
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