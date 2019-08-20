Haberler» Güncel» Haber

ADANA Kozan'da trafik kazası 1 ölü, 3 yaralı

Kozan'da trafik kazası 1 ölü, 3 yaralıAdana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20.08.2019 18:05
ADANA Kozan'da trafik kazası 1 ölü, 3 yaralı
Kozan'da trafik kazası 1 ölü, 3 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçedeki Yahyalı yolu Sıkıntı kavşağında meydana geldi. Ana caddede ilerleyen Önder Yaprak yönetimindeki 01 BV 237 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Musa Kaya (55) yönetimindeki 01 Y4 151 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Musa Kaya yönetimindeki araç, yol kenarındaki portakal bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiyeye bağlı Cankur, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Musa Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanan Önder Yaprak (44) ve Melahat Yaprak (43) ambulansla, Ömer Yasin Yaprak (17) ise otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA Kozan'da trafik kazası 1 ölü, 3 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:52   "Ormanların imara açılması mümkün değildir"
18:52   Kayseri'de sağanak etkili oldu
18:50   Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirmeye destek
18:50   Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
18:48   İsrail ile BAE arasında istihbarat alanında büyük iş birliği
18:47   "Doğu Akdeniz'deki çalışmalar milletimiz için önemli"
18:47   Yunus ekibi park halindeki araca arkadan çarptı, iki polis yaralandı