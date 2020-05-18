ADANA Kozan'daki orman yangını söndürüldü

Kozan'daki orman yangını söndürüldüADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam çıkan yangın söndürüldü.

18.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:12
Kozan'daki orman yangını söndürüldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam çıkan yangın söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp, rüzgarın da etkisiyle ekipler, yangına müdahalede güçlük yaşadı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak, saat 05.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. ADANA Kozan’daki orman yangını söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Turgutlu, Kozan, Güncel, Haber

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