Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ADANA Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdü

Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdüADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını polis ekipleri vatandaşların evlerine götürerek teslim etti.

04.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:57
ADANA Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdü
Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdü
ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını polis ekipleri vatandaşların evlerine götürerek teslim etti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından ihtiyaç sahiplerine bin liralık yardım yapılmaya başlandı. Devlet, sosyal yardım paralarını PTT üzerinden vatandaşların hesabına aktardı. Ancak koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalığı engellemek amacıyla alınan karar doğrultusunda yardımlar evlere gönderilmeye başlandı. Kozan'da da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PTT şubelerinden aldıkları bin liralık sosyal yardım ödemelerini vatandaşların evlerine giderek teslim etti. Polis ekiplerini kapıda gören ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yardım paralarını tutanak karşılığında alarak devlet yetkilileri ile emniyet güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Kozan, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ADANA Kozan polisi sosyal yardım paralarını vatandaşların evlerine götürdü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: MSB'den 'Dumlupınar' paylaşımı - Haber 14:20: Salihli'de gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı - Haber 14:20: BAE'de aç kalan develer yolcuların ekmeğini yedi - Haber 14:19: Antalya sınırında kontrole giren ateşi yüksek sürücü kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi - Haber 14:19: Karadeniz'e gelenler kontrol noktalarına karşı bilgilendirme için WhatsApp grubu kurmuş - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber