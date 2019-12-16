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Adana Küçükler Satranç İl Birinciliği

Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 460 sporcunun katıldığı Adana Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi.

16.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:04Adana Küçükler Satranç İl Birinciliği
Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Atatürk Salonu'nda gerçekleşen ve 460 sporcunun katıldığı Adana Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası sona erdi.

Satranç Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan, 12 ayrı kategoride 7-12 yaş arası 460 kız ve erkek sporcunun katıldığı Adana Küçükler Satranç İl Birinciliği Turnuvası tamamlandı.

Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş, Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu, Spor Şube Müdürü Yuşa Davarcı, Akdeniz Koleji Temsilcisi Evren Özyandı verdi.

Atatürk Spor Salonu'nda 2 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların isimleri ve kategorileri şu şekilde:

7 Yaş Açık Kategori: 1.Poyraz Algur, 2.Aras Akkaya,3.Eren Aşık

7 Yaş Kız Kategori: 1.Zeynep Topçu, 2.Elvin Reyyan Altun, 3.Yaprak Türkmenoğlu

8 Yaş Açık Kategori: 1.Jan Demircan, 2.Eyüp Oğuz Yağcı, 3.Beyrek Nagıyev

8 Yaş Kız Kategori: 1.Beren Yerden, 2.Özgül Nil Gürsel, 3.Yıldız Ecrin Önal

9 Yaş Açık Kategori: 1.Tahsin Efe Dönmez, 2.Mustafa Duman, 3.Ayaz Şaşkın

9 Yaş Kız Kategori: 1.Ece Polat, 2.Yağmur Şimşek, 3.Dide Babaoğlu

10 Yaş Açık Kategori: 1.Utku Akarslan, 2.Mehmet Emin Ulusoy, 3.Ahmet Kablan

10 Yaş Kız kategori: 1. Melis Emekli, 2. Ecesu Nuray, 3. Belinay Abus

11 Yaş Açık Kategori: 1. Dastan Turgolbaev, 2. Hazar Arslan, 3. Öge Haytoğlu

11 Yaş Kız Kategori: 1. Defne Şenkal, 2. Nesli Çolak, 3. Südenaz Canpolat

12 Yaş Açık Kategori: 1. Mert Ayper, 2. Fıratcan Yelin, 3. Oğuz Ulusçu Türk

12 Yaş Kız Kategori: 1. Efsa Uğurel, 2. Ecenaz Hoşerler, 3. Aselnaz Yaşarer - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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