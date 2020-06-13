ADANA Küfür edip pompalı tüfekle 9 kişiyi yaraladı, tutuklandı

Küfür edip pompalı tüfekle 9 kişiyi yaraladı, tutuklandıADANA'da küfür ederek girdiği sokakta kendisine tepki gösterenlere elindeki pompalı tüfekle ateş ederek 9 kişiyi yaralayan G.Y. ile beraberindeki Perişan Yanar ve G.Y. tutuklandı.

13.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:33
Küfür edip pompalı tüfekle 9 kişiyi yaraladı, tutuklandı
ADANA'da küfür ederek girdiği sokakta kendisine tepki gösterenlere elindeki pompalı tüfekle ateş ederek 9 kişiyi yaralayan G.Y. ile beraberindeki Perişan Yanar ve G.Y. tutuklandı.
Olay, 9 Haziran'da merkez Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.Y. (17) akşam saatlerinde elinde pompalı tüfekle mahalleye girerek küfür etmeye başladı. Mahalledekilerin kendisine tepki vermesi üzerine, G.Y. ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra G.Y.?nin yakınları Tarık K. (19), G.Y. (17), Perişan Y. (54), Bektaş Y. (40), Tarık K. (19), G.Y. (17) ve Onur T.?nin de (25) olaya karışmasıyla, tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada G.Y., elindeki pompalı tüfeği rastgele ateşlemeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren 6 kişi sokak aralarına kaçarak izlerini kaybettirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise ara sokaklara kaçan şüphelileri tek tek yakaladı. Kavganın, tarafların arasındaki eski bir husumetten dolayı yaşandığı öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y., Perişan Yanar ile G.Y. 'yaralama' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Onur T. ve Tarık K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı, Bektaş Y.?ye ise ev hapsi cezası verildi. ADANA Küfür edip pompalı tüfekle 9 kişiyi yaraladı, tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Güncel, Haber

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