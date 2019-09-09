Adana Kumaşı'ndan Rusya pazarına büyük atak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) hazırladığı "UR-GE Tekstil Kümelenmesi Projesi'' kapsamında Adana'ya gelen Rus Heyet, 4 günlük ziyaretlerini tamamladı.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "UR-GE Tekstil Kümelenmesi Projesi'' kapsamında Adana'ya gelen 50 farklı Rus tekstil firmasından toplam 61 kişilik heyet, son günde Adana turu ile kenti tanıma fırsatı buldular.

Heyet onuruna verilen yemekte ise Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ev sahipliği yaptı.

Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Dostluğun meyvesi ticarettir. Bu ticareti bu gün burada başlattık sürdürmemiz gerekiyor. Dostluğumuzla beraber ticaretimizde geliştikçe daha iyi ilişkiler kuracağımıza inanıyorum" dedi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise bu ziyaretin bir başlangıç olması temennisinde bulunarak, bundan sonraki süreçte daha da gelişerek devam edeceğine inandığını ifade etti.

Ersin Akpınar, "AOSB bünyemizde yaklaşık 400 firmayı bünyemizde bulunduruyoruz ve bunların dünya ile ve sizlerle buluşmalarını sağlamakistiyoruz. Yaklaşık 5 milyar dolarlık ticari hacimleri olan firmalarımız uluslararası standartlarda üretim yapıyor. Bundan sonraki süreçte ilişkilerimizin daha iyi noktalara taşınması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. katılımlarınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ikili iş görüşmeleri ve firma ziyaretleri sonrasında ilk iş bağlantısını kuran Rus ve Türk tekstilcilere plaket verildi. Ayrıca AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar doğru firmaların tespit edilerek eşleşmesi konusunda büyük emek sarf eden Sürenkök Moscow Business Development Office firmasının yetkilisi Ömür Sürenkök'e teşekkür ederek plaketini teslim etti.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, programın bitiminde yaptığı değerlendirmede,

Rusya ile Adana arasında tekstil sektöründeki ticari ilişkileri geliştirmek ve ikili görüşmeler yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projenin önemine dikkati çekti.

Ziyaret süresinde Rus tekstilciler ile AOSB'de üretim yapan tekstil firmaları temsilcilerinin ikili görüşmeler yapma imkanı bulduğunu belirten Akpınar, "Hem ürünleri inceleyen, üretim yerlerini birebir ziyaret eden hem de firmaların sorumlularıyla yüz yüze görüşme şansı bulan Rus tekstilcilere AOSB'mizi ve Adanamızı tanıtmaktan mutluluk duyduk" dedi.