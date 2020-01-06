Haberler » Güncel » Adana kurtuluş gününde mehteran konseri - Haber

Adana kurtuluş gününde mehteran konseri

Kurtuluş gününde mehteran konseriAdana'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, kentin kurtuluş günü nedeniyle verdiği konserlerle büyük ilgi gördü.

06.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:08
Kurtuluş gününde mehteran konseri
'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, kentin kurtuluş günü nedeniyle verdiği konserlerle büyük ilgi gördü.
Mehteran Bölüğü ilk önce, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak konser verdi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, akşam saatlerin de ise bir alışveriş merkezi meydanında toplanan ziyaretçilere konser verdi. Alanda toplanan yüzlerce ziyaretçi konseri beğeniyle izlerken, cep telefonlarıyla da kayıt aldı, canlı yayın yaptı. Ziyaretçiler daha sonra mehter kıyafetli askerlerle bol bol anı fotoğrafları çektirdi.
Adana kurtuluş gününde mehteran konseri

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:16   16. RLC Günleri #SınırlarınÖtesinde bir programla karşınıza çıkıyor! - Haber
10:16   Adana'da kaçak sigara operasyonu - Haber
10:12   Adanalıların kitap aşkı kuyruk oluşturdu - Haber
10:11   Bayburt'ta karla mücadele sürüyor - Haber
10:11   Tömür- Elvanlı yolu asfaltlandı - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
22:00   Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Haber
20:46   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
6.01.2020 10:22:25