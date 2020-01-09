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Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek

Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-EKADANA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.

09.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:36
Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-EK
ADANA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Adana- Ceyhan yolunda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan Bayram Kuru yönetimindeki 01 CPB 40 midibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada 30 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek

Adana, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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