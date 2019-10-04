Haberler » Güncel » Haber

Adana lezzet festivali'nde gastronomi treni şöleni

Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi Treni şöleniAdana Lezzet Festivali Pozantı'da gerçekleşen yöresel kahvaltı şöleni ile başladı.

04.10.2019 16:59
Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi Treni şöleni
Adana Lezzet Festivali Pozantı'da gerçekleşen yöresel kahvaltı şöleni ile başladı.
Adana'dan gastro treni ile Pozantı ilçesinin Belemedik mahallesine gelen davetlileri istasyonda Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay karşıladı. Davetliler, kahvaltı şöleninde yöresel ürünlerden hazırlanan organik yiyeceklerle kahvaltı yaptı. Kahvaltıya Vali Yardımcısı Hüriye Küpeli, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Turizm İl Müdürü Sabri Tarı, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, yerli ve yabancı lezzet ustaları ile internet fenomenleri katıldı. İkramların hazırlanması ve sunumuna nezaret eden Başkan Çay davetlilerden tam not aldı. Kahvaltı şöleninin ardından Hacıkırı Tarihi Varda Köprüsü'ne giden davetliler burada anı fotoğrafları çekildi.
Adana lezzet festivali'nde gastronomi treni şöleni

Pozantı, Adana, Çay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:15 Hatay'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
22:12 Şile Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
22:10 Bakan Turhan: "Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"
22:10 İzmir plastik atıkları azaltmak için ilk adımı attı
22:10 Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılandığı dava
22:09 Kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
22:08 Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı