Adana Lezzet Festivali'ne Destek Verenlere Plaket

14 Aralık 2018 Cuma 17:34



14 Aralık 2018 Cuma 17:34

Adana Valiliği tarafından, 12-14 Ekim'de düzenlenen 2. Adana Lezzet Festivali'ne destek veren belediye, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı firmaların yöneticilerine plaket takdim edildi.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, bir festivali daha alınlarının akıyla geride bırakmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.Hazırlık evresinden festival esnasına kadar yoğun günleri hep birlikte yaşadıklarını ve etkinliğin kusursuz olması adına, en küçük ayrıntıya dahi dikkat ettiklerini vurgulayan Demirtaş, "Yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarımızla Adanalı hemşehrilerimizin festivalin tadını doyasıya çıkarabilmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bir lezzet festivalinin nasıl yapılacağını sizlerin sayesinde herkese göstermiş olduk." ifadesini kullandı.Demirtaş, festivale verilen desteklerden dolayı herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:"Bu işbirliğinin, özverinin, ortak çalışma kararlılığının ve en önemlisi Adana sevdasının ebedi olmasını temenni ediyorum. Bu yıl festivalimiz 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla büyük yankı uyandırdı. Binlerce yıllık tarihi geçmişi ile insanlığın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan ilimiz, malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle de geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinin başında geldiğini, sizlerin değerli katkılarıyla bir kez daha tüm ziyaretçilerimize göstermiştir. Amacımız bundan sonraki lezzet festivallerinde yerel mutfağımızın değerlerini daha da ön plana çıkarmak, bugüne adapte etmek, onu layıkıyla geleceğe taşımak, tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaktır. Şunu da belirtmek isterim ki geride bıraktığımız iki lezzet festivali tecrübesinin ışığında, önümüzdeki senenin hazırlıklarına şimdiden başladık."Törende, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Demirtaş, Sözlü ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, festivale destek veren ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşlar ile katılımcı firma yöneticilerinin arasında yer aldığı 116 kişiye plaket sundu.