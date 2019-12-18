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Adana Lokantıcılar Odası: Denetimlerden memnunuz

ADANA Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, kebapçı esnafının etin pahalı olmasına rağmen kendi karından fedakarlık ederek ayakta durduğunu söyledi.

18.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:47Adana Lokantıcılar Odası: Denetimlerden memnunuz

ADANA Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, kebapçı esnafının etin pahalı olmasına rağmen kendi karından fedakarlık ederek ayakta durduğunu söyledi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde sağlık, hijyen, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere yönelik gerçekleştirilen denetimleri değerlendiren Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Aslan, esnafının son dönemde artan et fiyatlarına rağmen kalitede düşüş göstermeden hizmet vermeye devam ettiğini anlattı. Aslan, "Et fiyatı artıyor, maliyetler artıyor. Yetkililerimize müteşekkiriz. Türk Patent Enstitüsü denetimleri zorunlu kılıyor. Bizim rutin denetimlerimiz var" diye konuştu.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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