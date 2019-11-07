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Adana lösemi hastası çocuklar, müdür aktaş'ı ziyaret etti

Lösemi hastası çocuklar, Müdür Aktaş'ı ziyaret ettiAdana'da 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 1'i Cezayirli 3 lösemi hastası çocuk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

07.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:00
Lösemi hastası çocuklar, Müdür Aktaş'ı ziyaret etti
Adana'da 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 1'i Cezayirli 3 lösemi hastası çocuk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.
2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında lösemi hastası Cezayirli Abdul Mumin (9) Ayaz Atalay (6) ve İbrahim Miran Özkan (7) İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Çocukları makamında konuk eden Aktaş'a Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, hastalıkla mücadale kapsamında yapılan tedavileri hakkında bilgi verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Aktaş, emniyet personeli olarak Kızılay ile birlikte yürütülecek bir projede 'kemik iliği' bağışı yapabileceklerini söyledi. Ziyaret sırasında Aktaş, çocuklara polis üniforması ve çeşitli hediyeler verdi.
Adana lösemi hastası çocuklar, müdür aktaş'ı ziyaret etti

Zafer Aktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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