Haberler » Güncel » Adana maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para... - Haber

Adana maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para...

Maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para saçtıAdana'da maddi sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla bir inşaatın 15'inci katına çıkan M.H.A.Y., cebindeki bir deste sahte parayı kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşlara attı.

11.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:02Adana maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para...
Maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para saçtı
'da maddi sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla bir inşaatın 15'inci katına çıkan M.H.A.Y., cebindeki bir deste sahte parayı kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşlara attı.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde inşaat işçileri, çalıştıkları binanın 15'inci katına çıkan M.H.A.Y.'nin intihar etmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, M.H.A.Y.'yı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak çok miktarda borcu olduğunu öne süren M.H.A.Y., binadan inmek istemedi.
İKNA ETMEK İSTEDİLER, PARA ATTI
Bu sırada M.H.A.Y., binanın altında kendisini ikna etmek için bağıran vatandaşlara cebinden çıkardığı düğünlerde atılan sahte paradan attı. Uzun süren ikna çabaları sonucu M.H.A.Y., kararından vazgeçip, bulunduğu yerden indikten sonra polis merkezine götürüldü.

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:25 Özgür Özel'e mahallesindeki seçimde şok
14:25 Göztepe'den hakem tepkisi
14:25 Mersin-bisikletlilerden, otobüs şoförlerine farkındalık eğitimi
14:25 Osmaniye-kadirli'de fidanlar toprakla buluştu
14:25 Bolu-bakan yardımcısı fatih metin belediye üzerine düşeni yaparsa, tüneli bitiririz
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının bedeninde kesik izlerine rastlandı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:26:52