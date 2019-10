Adana mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli Türkiye 'de yılda üretilen 1 milyon 650 bin ton mandalinanın 550 bininin karşılandığı Adana 'da hasat devam ediyor. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına rağmen mandalina fiyatlarının 7 yıldır aynı olmasından yakınan çiftçi Fazlı Ayaz, ürünlerin kilosunun 75 kuruş ile 1 TL arasında satıldığını söyledi.Türkiye'de narenciye üretiminde önemli bir yeri olan Adana'da, sıcak havalar nedeniyle çiçekleme döneminde dökülmeler yaşanan ve rekoltesinde düşüş beklenen mandalinanın hasadı devam ediyor. Türkiye'de üretilen 1 milyon 650 bin ton mandalinanın 550 bininin karşılandığı kentte toplanan 'okitsu' cinsi mandalinalar, işçiler tarafından toplanarak kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Piyasaya erken giriş yapması nedeniyle çiftçilerin ilgisini gören mandalina, çabuk soyulması ve çekirdeksiz olması sayesinde de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.Çiftçi Fazlı Ayaz, yaklaşık 15 gündür hasat yaptıklarını belirterek, ürünlerin yaklaşık 8 yıldır 75 kuruş ile 1 TL fiyatla satılmasından yakındı. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına karşı ürün fiyatlarının aynı olmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Ayaz, Üretici memnun değil. Geçen geçen sene 80 TL'ye aldığımız ilaçlar bu yıl 500 TL oldu. Mazot, gübre, işçilik maliyetleri de her yıl artıyor. Çiftçiler zor durumda dedi.