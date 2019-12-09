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Adana manzara seyreder gibi hortumu izlediler

Manzara seyreder gibi hortumu izledilerAdana'nın Karataş ilçesinde, denizde çıkan hortumu manzara seyreder gibi izleyen kişiler, sosyal medyada eğlence konusu oldu.

09.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:53
Manzara seyreder gibi hortumu izlediler
'nın ilçesinde, denizde çıkan hortumu manzara seyreder gibi izleyen kişiler, sosyal medyada eğlence konusu oldu.
Karataş ilçesinde dün sabah saatlerinde denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşaltırken bazı vatandaşlar da sahilde ve oturdukları kafede, denizdeki hortumu izledi. Yarım saat süren hortum daha sonra son buldu.
Bugün ise bir grubun manzara izler gibi hortumu izlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında eğlence konusu olurken, dikkat çeken bazı yorumlar şöyle:
"Füze görmeye dışarı koşan Adanalı hortumdan mı korksun?"
"Hayata karşı duruşum."
"Merkez camide canlı bombayı döven, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridi diye tüple çevreleyen Adanam için bu resim sergisi gibi gelir."
"Güneşe ateş eden adamları şu zavallı rüzgar mı korkutacak?"
Adana manzara seyreder gibi hortumu izlediler

Karataş, Sabah, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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