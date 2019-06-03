Adana Marketin duvarını kırarak içeri giren hırsızlar, kola içip, sigara çaldı

Marketin duvarını kırarak içeri giren hırsızlar, kola içip, sigara çaldı Adana
'da bir market zincirinin şubesinin duvarını kırıp, içeriye giren kimliği belirsiz yüzleri maskeli iki hırsız, yorgunluklarını atmak için kola içti, daha sonra çok miktarda sigarayla kaçtı. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Öğretmenler Bulvarı 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Sahur vakti marketi kontrol etmek için gelen görevliler, içerinin dağınık olduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler. Yüzleri maskeli iki kişinin markete girdiğini tespit eden görevliler, durumu polise bildirdi. Hırsızlık şüphelilerin halen markette olma ihtimaline karşı içeriyi didik didik arayan polisler, hırsızlara rastlamadı. Kapıların kapalı, camlarda kırık olmadığı ve alarmın da çalmadığını fark eden polisler, bina çevresinde yaptıkları incelemede hırsızların klima ve havalandırma fanlarının bulunduğu duvarı kırarak içeriye girdiğini saptadı. YORGUNLUK ATMAK İÇİN KOLA İÇMİŞLER
Güvenlik kamerasını izleyen polisler, yüzleri maskeli iki hırsızın duvarı kırıp içeriye girdikten sonra buz dolabından kola aldığını, yorgunluklarını bu şekilde attıktan sonra çok miktarda sigara çalıp, girdikleri yerden kaçtıklarını tespit etti. Öte yandan hırsızların kaçarken olay yerinde bıraktığı düşünülen bir tornavida ve ayarlı boru anahtarına el koyan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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