ADANA Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdi

Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdiADANA'da CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, müteahhit ve ses sanatçısı Mustafa Fidan Vursavuş, Cem Karaca'nın 'Islak Islak' isimli eserini seslendirip klip çekti.

11.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:33
Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdi
ADANA'da CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, müteahhit ve ses sanatçısı Mustafa Fidan Vursavuş, Cem Karaca'nın 'Islak Islak' isimli eserini seslendirip klip çekti.
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın, dillere pelesenk olan Islak Islak isimli parçasını seslendiren Mustafa Fidan Vursavuş, müzisyenlerle sosyal izole halde çektiği klibi sosyal medyada paylaştı. Kentte uzun yıllardır müteahhitlik yapan, ses sanatçısı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'nin performansı, vatandaşlar tarfından ilgi gördü. Vursavuş'un klibi kısa süre önce yayınlanmasına rağmen binlerce kişi tarafından izlendi.
Vursavuş, aynı zamanda #AdanaSahipsizDegil platformunun da başkanlığını yürütüyor. ADANA Meclis üyesi Vursavuş, Karaca’nın ’Islak Islak’ parçasını seslendirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Fidan, Cem Karaca, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Bursa’ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Haberler››Güncel››ADANA Meclis üyesi Vursavuş, Karaca'nın 'Islak Islak' parçasını seslendirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:55: Başı demir korkuluğa sıkışan Nazire'yi itfaiyeciler kurtardı - Haber 15:55: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ - Haber 15:55: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van'da narkotik ekiplerini tebrik etti - Haber 15:55: Son dakika haber... Edirne Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Türkarslan'dan hayvan pazarına ziyaret - Haber 15:54: TRAKYAKA Haziran ayı toplantısı Tekirdağ'da yapıldı - Haber 15:31: FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti - Haberler 14:58: Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir - Ekonomi 14:44: Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı - Haber 15:44: Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti - Magazin 14:18: Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu - Haber