Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ADANA Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya

Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonyaADANA'da, 'evde kal' çağrılarına uymayıp parklara giden vatandaşlar, koronavirüse karşı kendilerini megafonla uyaran polislere, kolonya tuttu.

27.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:08
ADANA Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya
Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya
ADANA'da, 'evde kal' çağrılarına uymayıp parklara giden vatandaşlar, koronavirüse karşı kendilerini megafonla uyaran polislere, kolonya tuttu.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, kent merkezindeki parklarda oturan vatandaşları uyardı. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gitmesi gerektiğini söyleyen ekipler, park içinde, "Sevgili Adana halkı, kendi ve çevredekilerin sağlığı için sizleri evinizde istiyoruz. Adana evde kal emniyette kal" diyerek anons yaptı. Uyarılar üzerine parkta dinlenen vatandaşlar evlerine gitti. Bu sırada uygulama yapan polislere yoldan geçen genç kız kolonya verdi. Ellerini dezenfekte eden polisler, uyarılarını gün boyu sürdürdü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ADANA Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Haberler
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Haberler
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup
Ankara’da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR Haberler
Ankara'da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti Haberler
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya’nın düştüğü hataya düşmedi Haberler
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haberler
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
İstanbul’da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak Haberler
İstanbul'da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Haberler
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: KİLİS Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber 11:40: İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN VATANDAŞA 6 HAFTA BOYUNCA HAYIR KOLİSİ ULAŞTIRACAĞIZ - Haber 11:40: ANTALYA Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü - Haber 11:40: Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilen öğrenciler sağlanan imkanlardan memnun - Haber 11:38: Corona virüse karşı önlemler alırken ağız ve diş sağlığımızın önemi nedir? - Haber 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber