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Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkan 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

04.11.2019 20:00Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu
Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkan 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyonda 10 kişiyi gözaltına alırken, 7 kişinin aranması sürüyor.
Operasyonda, gözaltına alınan bazı kişilerin iş adamı olduğu öğrenildi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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