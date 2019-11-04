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Adana merkezli 10 ilde fetö operasyonu

Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonuAdana'da, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

04.11.2019 11:43
Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
Adana'da, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında iş adamlarının da olduğu şüphelilerin örgüte finans desteği sağladıkları öğrenildi.
Adana merkezli 10 ilde fetö operasyonu

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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