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Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

ADANA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

18.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:18Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

ADANA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2009 yılındaki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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