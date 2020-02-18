Haberler » Güncel » Adana merkezli 11 ilde fetö operasyonu 27 gözaltı kararı - Haber

Adana merkezli 11 ilde fetö operasyonu 27 gözaltı kararı

Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu 27 gözaltı kararıADANA merkezli 11 ilde FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

18.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:10
merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu 27 gözaltı kararı
ADANA merkezli 11 ilde FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 2009 yılındaki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.
Adana merkezli 11 ilde fetö operasyonu 27 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 11:39:34