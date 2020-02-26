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Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

26.02.2020 08:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:07Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polisin 13 ilde düzenlediği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kemal Serhadlı Polis Okulu ve ortaokullarda öğrencilerin beyinlerini yıkamaya çalıştığı iddia edilen mahrem imam ve eski polis 20 kişinin kimliği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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