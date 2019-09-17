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Adana merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyeye gönderildi.

17.09.2019 09:58Adana merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonu
Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyeye gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün önce Adana, Ankara, Kırklareli, Kocaeli, Kars, Kahramanmaraş, Kütahya, Malatya, Samsun, Iğdır, Kırıkkale, Hatay ve Erzurum'da düzenlediği operasyon kapsamında, aranan 9 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 23'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Operasyon
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16'sı aktif görevde, 7'si emekli ve ihraç edilmiş subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül'de Adana merkezli 13 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ünü yakalamıştı.
Zanlıların, kendilerinden sorumlu mahrem imamlar tarafından sabit hatlardan ardışık olarak arandığı ve bu şekilde irtibat sağladığı iddia edilmişti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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