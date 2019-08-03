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Adana merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, görevine devam eden 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

03.08.2019 08:54 Adana merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu
Adana merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, görevine devam eden 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 10 polis memuru da gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve sabit telefonlardan görüştükleri belirlenen 41 polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bugün sabah Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 10 polis memuru gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte diğer illerde yakalanan çok sayıda şüphelinin Adana'ya getirileceği belirtildi. - ADANA

İstanbul, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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