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Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

ADANA merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

11.12.2019 08:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:25Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

ADANA merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Biri doktor, 16 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu, 'ByLock' kullandığı öne sürülen ve haklarında ifade ile teşhis kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana, Antalya ve Ankara'da şafak operasyonu düzenlendi. Biri doktor, 16 şüphelinin evinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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