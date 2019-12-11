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Adana merkezli 3 ilde fetö operasyonu 16 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu 16 gözaltı kararıAdana merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

11.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:35

merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu 16 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Biri doktor, 16 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu, 'ByLock' kullandığı öne sürülen ve haklarında ifade ile teşhis kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana, Antalya ve Ankara'da şafak operasyonu düzenlendi. Biri doktor, 16 şüphelinin evinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Adana merkezli 3 ilde fetö operasyonu 16 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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