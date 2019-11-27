Haberler » Güncel » Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı - Haber

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY)ihraç edilmiş polisler ile aralarında asker ve polis yetiştiren 'abi' diye hitap edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

27.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:10Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY)ihraç edilmiş polisler ile aralarında asker ve polis yetiştiren 'abi' diye hitap edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren 'abi' diye hitap edilen kişilerinde bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Adana merkezli Ankara ve Mersin'de şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:18 MALTEPE'DE HAYVARSEVERLERİN TEPKİSİN ÇEKEN PİTBULL DEHŞET
09:18 Eskişehir'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
09:16 'Tatlıcı' cinayetinin sanığı: Bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin
09:13 Vali Akın, "Kadına ve çocuğa şiddet tüm önlemlere karşı önlenememektedir"
09:11 (Özel) Özel harekat polislerinden, uçakta nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı
09:02 İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı
08:37 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:22 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama: Bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor
08:14 Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi
07:26 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:19:55