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Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:42
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bylock" kullandığı tespit edilen ve daha önceki soruşturmalarda şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, doktor, eski askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu şüphelilerin Adana, Ankara ve Antalya'da adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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