Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı.

17.06.2020 07:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:17
Adana merkezli 3 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüphelinin tümü yakalanmış oldu.
Adreslerde ele geçirilen bazı dokümanlara el konuldu.
5 zanlı adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran'da Adana, Mersin ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenlenerek 58 kişi yakalanmıştı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 2 silah, 1 av tüfeği, 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 avro, 5 bin 350 lira, telsiz ve birçok dijital malzeme ele geçirilmişti.
Baskın yapılan bir evde zanlının polisleri görünce sulama kanalına attığı cep telefonu, su altı polisince çıkarılmıştı. Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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