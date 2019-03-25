Adana Merkezli 33 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Adana
merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında teğmen ve yüzbaşı rütbesinden kişilerin de bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 33 ilde operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Polis
ekiplerinin operasyonunun sürdüğü öğrenildi.
Adana, Güncel
Kaynak: AA