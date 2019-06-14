14.06.2019 08:45
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Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis operasyonu: 48 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis operasyonu: 48 gözaltı kararı Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındıADANA -...

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis operasyonu: 48 gözaltı kararı
Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
ADANA - Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis operasyonu: 48 gözaltı kararı
Kaynak: İHA
Kıbrıs, Adana, 3. Sayfa

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