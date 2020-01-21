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Adana merkezli 5 ilde 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

21.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:44Adana merkezli 5 ilde 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda meslekten ihraç edilen polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerine "abi"lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 zanlı yakalandı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişi ise aranıyor.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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