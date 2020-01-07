Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

ADANA merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, 21 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro ekipleri Adana merkezli 8 ilde belirklenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında emniyet mahrem imanın olan F.M.D., askeri okul ile polis akademisinden atılanların da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.