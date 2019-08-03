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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

ADANA merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

03.08.2019 08:29 Adana merkezli FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı
ADANA merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Çoğu görevde, 41 polis için yakalama karanın bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantası olduğu öne sürülen çoğu görevde, 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 19 ilde sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.



Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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