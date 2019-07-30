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Adana merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

Adana merkezli 7 ilde 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

30.07.2019 12:21 Adana merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
Adana merkezli 7 ilde 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu belirtilen, KHK ile meslekten ihraç edilmiş eski polislerin de aralarında bulunduğu 30 kişinin gözaltına alınması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu 20 kişiyi gözaltı aldı. 10 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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