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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.09.2019 15:18 Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Adana, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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