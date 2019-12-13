Haberler » Güncel » Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı - Haber

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

13.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:30Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 11 Aralık'ta Adana, Ankara ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında aktif görevdeki doktor ve polis ile askeri okul öğrencisinin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12 Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda örnek proje: "Ben de varım" - Haber
12:11 Öğrenciler çim hokeyi sopalarını kendileri yaptı - Haber
12:07 Bartın Üniversitesi öğrencileri firma temsilcileriyle bir araya geldi - Haber
12:07 'Evliliğe İlk Adım' seminerleri başladı - Haber
12:07 Karlıova'da kar yağışı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargaya evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 12:15:20