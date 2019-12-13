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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

13.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:32
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 11 Aralık'ta Adana, Ankara ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında aktif görevdeki doktor ve polis ile askeri okul öğrencisinin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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