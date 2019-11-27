Haberler » Güncel » Adana merkezli FETÖ şüphelilerine yönelik şafak operasyonunda 21 gözaltı - Haber

Adana merkezli FETÖ şüphelilerine yönelik şafak operasyonunda 21 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

27.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:09Adana merkezli FETÖ şüphelilerine yönelik şafak operasyonunda 21 gözaltı
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Ankara ve Mersin'de 26 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenledi.
Görevden ihraç edilmiş eski polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu ağabeylerin arasında bulunduğu zanlılara yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli aranıyor.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:07 'BALTALI SÜRÜCÜ'YE 10 AY HAPİS CEZASI
11:06 Okul duvarı öğrencilerin tuvali oldu
11:05 Cinsel taciz ve saldırıya karşı üniversiteler Atılım'da buluştu
11:05 Türkiye geçen yıl 12,4 milyar dolar otomobil ihracatı yaptı
11:01 Bölge Müdürü Keskin, orman depolarında incelemelerde bulundu
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 11:08:00