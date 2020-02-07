Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan şüphelilerden 49'u tutuklandı.

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 49'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 151 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 111 kişinin daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 52'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, şebekenin elebaşılığını yaptığı öne sürülen D.B'nin de arasında olduğu 59'u ise Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dün adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 15'inin tutuklandığı, 25'inin salıverildiği operasyon kapsamında gözaltında tutulan şüpheli kalmadı.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 59 zanlıdan D.B'nin de arasında olduğu 49'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 64, serbest bırakılanların sayısı 87 oldu.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 17 zanlıyı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 ildeki üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 4 Şubat'ta 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 151 şüpheli yakalanmıştı.